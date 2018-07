In esclusiva, regista e protagonista di Hostile

Domani 26 luglio esce nelle sale italiane, distribuito da Twelve Entertainment, Hostile di Mathieu Turi, un film che amalgama diversi generi, partendo come un horror post-atomico, diventando un trap-movie e quindi aprendosi a una intensa love-story che fa da ponte tra il passato e il presente. In esclusiva, vi offriamo una featurette contenente una lunga conversazione di Lorenzo Del Porto con il regista e la bella e versatile protagonista del film, Brittany Ashworth, avvenuta in occasione del Trieste Science + Fiction Festival dello scorso anno, dove Hostile è stato presentato e insignito del Premio Nocturno Nuove visioni.