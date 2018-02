Il film è stato visto in anteprima al Sundance pochi giorni fa, nella sezione Midnight. Ma nei circuiti tradizionali arriverà soltanto a partire dal prossimo giugno. Si presenta con un biglietto da visita molto lusinghiero, questo Hereditary, visto che qualcuno lo ha paragonato all’Esorcista, come abilità nella tecnica degli spaventi, e per l’opera prima del regista Ari Aster si sono scomodati parallelismi con Babadoock e con The Witch. Il film racconta la storia di una pesantissima eredità, lasciata dopo la sua morte, dalla vecchia Ellen Graham, ai familiari. Cosa fosse, in realtà, la ricchissima matriarca e per quali ragioni si fosse ritirata a condurre un’esistenza isolata, toccherà scoprirlo a sua figlia Annie (Toni Collette) e, in particolare, alla giovanissima nipote Charlie (Milly Shapiro), che sembra avere avuto il linea diretta dalla nonna un tenebroso gift. Il trailer, che qualcosa già ci permette di intuirlo, promette obiettivamente molto bene…