Happening La notte dei morti viventi

Pochi giorni fa ci lasciava uno dei Maestri del cinema di genere, il regista George A. Romero, padre degli zombi movies, che nel 1968 scardinò, con la sua visione politica e sociologica del mostro, le regole del cinema e l’opinione pubblica nella ricezione del genere horror, entrando così nell’immaginario collettivo e influenzando intere generazioni di scrittori e registi. Operazione Paura Film Festival ha pensato di promuovere, con la collaborazione di enti, locali e organizzazioni attive su tutto il territorio regionale, una serata, venerdì 21 luglio, con la proiezione, in contemporanea alle 21:30, del capolavoro cult del 1968 La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead) in versione originale sottotitolata: si tratta di un grande omaggio pensato come un vero e proprio happening cinematografico, un evento estemporaneo che si svolgerà in tutta la Toscana e popolerà le piazze, le spiagge e i locali del litorale e delle città. La notte dei morti viventi, girato in bianco e nero e uscito il 1 ottobre 1968, fu scritto, diretto, fotografato, montato e musicato da Romero stesso. Qui gli zombi divengono una metafora dell’uomo fagocitato nella società di massa statunitense e occidentale e il film è una feroce critica alla mercificazione umana e al consumismo, nonché alla guerra in Vietnam.

Venerdì 21 alle 21:30 Fondazione Sistema Toscana presenterà il film presso La Compagnia a Firenze, mentre il Cineclub Arsenale e The Thing ospiteranno la proiezione presso il Bagno degli Americani a Tirrenia (PI) in una serata a tema che inizierà all’ora dell’aperitivo con un dj set (DJ Meo Horror Project). In Versilia, nel centro storico di Camaiore (LU), il circolo L’elefante Elegante trasmetterà il film durante la cena per i clienti e gli avventori. il B’Art di Pietrasanta proietterà gli zombi sulla parete della Piazza del Centauro e Villa Carmen accoglierà i suoi ospiti nel giardino mentre andranno in proiezione le scene di Romero. Questi sono i primi locali che hanno aderito, ma entro venerdì Operazione Paura Film Festival si aspetta che molti altri aderiscano all’iniziativa, unica in Italia. Per informazioni e per partecipare: [email protected]