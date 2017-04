Il FiPiLi Horror Festival “Festival tematico della paura e del fantastico tra cinema e arte”, domani 22 aprile aprirà i battenti della sua sesta edizione a Livorno, presso il Nuovo Teatro delle Commedie e Cinema La Gran Guardia, protraendosi fino a martedì 25. Cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni (sia come presenze, sia come qualità generale degli incontri e eventi proposti), Il FiPiLi Horror Festival si impone oggi come un festival di genere che intende declinare il tema della “paura” nella sua accezione più ampia e rivisitarlo con cortometraggi, lungometraggi, opere teatrali, ospiti di caratura internazionale (scrittori, registi, attori), reading letterari, lectio magistralis e laboratori tematici.

Il programma di quest’anno è vastissimo e tale da soddisfare i palati più raffinati ed esigenti. Anche Nocturno è coinvolto nella kermesse. Infatti, nella giornata di apertura del Festival, il 22, alle 21,45 verrà proiettato in anteprima nazionale il materiale del backstage di Opera di Dario Argento, realizzato nel 1987 da Giovanni Gebbia, che abbiamo recuperato e inserito tra gli extra della special edition Blu-Ray del film in uscita in questi giorni a cura della CG Entertainment. E a seguire verrà proiettata la versione restaurata di Quattro mosche di velluto grigio che sempre CG Entertainment ha realizzato negli scorsi mesi e alla quale Nocturno ha collaborato per i bonus.