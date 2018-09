Il prossimo ottobre si prospetta ricco di novità cinematografiche succose, soprattutto per Eli Roth che debutterà a fine mese con il suo ultimo film Il mistero della casa del tempo e, quasi contemporaneamente, con una serie intitolata Eli Roth’s History of Horror, la cui uscita è prevista per il 14 ottobre sul network AMC. Si tratta di una docu-serie suddivisa in 7 episodi della durata di un’ora, che esploreranno la storia del cinema horror attraverso la sua genesi e le sue ispirazioni. Tramite le parole di registi e icone del presente e del passato Roth – fan nostalgico del genere per eccellenza – cerca di capire come l’horror sia cambiato attraverso le epoche, come abbia influito sulla società e quale sia il suo rapporto con il pubblico e i fan della paura. Tra le varie personalità interpellate dal regista ci saranno Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Blair, Tippi Hedren, Rob Zombie, Haley Joel Osment, Jack Black, John Landis, Jamie Lee Curtis e molti altri ancora.

“La cosa bella dell’horror è che c’è sempre un altro sottogenere, un altro scrigno del tesoro, un altro regista e un altro periodo storico da scoprire. Pensi di aver visto tutto, ma non l’hai fatto. Ed è ciò che questo show dovrebbe fare: mostrare un documento vivo pulsante per i creatori, gli esperti e i fan che tutti possano guardare anno dopo anno. Aggiungendo continuamente nuovi capitoli a questo show. Questo è il mio sogno.” Afferma lo stesso Roth parlando di Eli Roth’s History of Horror. “Sono entusiasta di far parte di questa incredibile serie. Per anni ho voluto creare una Storia dell’horror definitiva, una testimonianza vivente del genere con interviste a tutti i più grandi esponenti, sia vecchi che nuovi. Purtroppo, ogni anno perdiamo sempre più di questi maestri e con loro se ne vanno le loro storie e le loro esperienze. Questo show sarà un documento di cui potranno godere le generazioni future – fan e filmmaker.”

Il trailer ufficiale di Eli Roth’s History of Horror ci svela alcuni ospiti e quelle che saranno le tematiche affrontate.