Day of the Dead: Bloodline – Il trailer

Era dal 2013 che veniva annunciato per la Millenium Films e la Nu Image con la regia di Mark Tonderai (House At The End Of The Street). Ma poi Tonderai saltò e al suo posto subentrò Hèctor Hernández Vicens (El cadáver de Anna Fritz). Parliamo del rifacimento di Day of the Dead di George A. Romero, che è diventato nel tempo Day of the Dead: Bloodline e si accinge ormai a uscire, il 5 gennaio 2018 sul mercato VOD. Budget di circa 8 milioni di dollari e una sceneggiatura che è rimasta quella scritta in origine da Tonderai. Il Red Band Trailer non sembra affatto male e ci dice alcune cose essenziali: la prima, che questi morti viventi sono veloci e corrono; la seconda che, a differenza del precedente primo remake, l’ambientazione è in un bunker recintato come nel prototipo romeriano. Girato completamente in Bulgaria, Day of the Dead: Bloodline ha come protagonista Sophie Skelton caruccia assai e dalla carriera quasi solo televisiva (Ren, Outlander). Intravediamo anche il nuovo Bub (Johnathon Schaech) che adesso si chiama Max e che, a quanto si legge in giro, sarebbe legato alla Skelton da un oscuro rapporto che risale a prima della catastrofe.