Trailer, trama e foto di scena del nuovo film di Raffale Picchio in anteprima mondiale per Nocturno

Curse of the Blind Dead

In un mondo ormai giunto alla sua fine e reduce da un conflitto che ha spazzato via oltre la metà degli esseri viventi, padre e figlia cercano di sopravvivere raggiungendo quello che sembra l’ultimo avamposto rimasto. Nel viaggio si imbatteranno in un oscuro culto che sembra venerare qualcosa proveniente dal passato, qualcosa di immortale e malvagio pronto ad esplodere…

Oscura e accattivante la trama di Curse of the Blind Dead, il nuovo film di Raffaele Picchio (Morituris, The Blind King), scritto a quattro mani con Lorenzo Paviano (The Blind King) e ispirato alla saga cult spagnola dei Resuscitati Ciechi creata da Amando de Ossorio negli anni 70’. Il film è stato prodotto da Francesco H. Aliberti per Mafarka Film, neonata casa di produzione cinematografica dedicata allo sviluppo di film indipendenti di genere.

Produttori esecutivi sono Marco Ristori e Luca Boni (autori di Zombie Massacre, Eaters, Morning Star). Alla fotografia Alberto Viavattene (The Blind King). Il cast comprende: Aaron Stielstra (Anger of the dead), Alice Zanini, Francesca Pellegrini (Parasitic Twin), Bill Hutchens (The Human Centipede 3: Final Sequence), Micky Ray Martin, Douglas Dean, Sean James Sutton, Giulia Kapelanczyk e Yoon C. Joyce. Curse of the Blind Dead vede inoltre il ritorno sulle scene del leggendario Fabio Testi, nel ruolo di un folle carceriere. Il film, attualmente in post-produzione, verrà distribuito il prossimo anno.

Oltre al trailer di Curse of the Blind Dead, nella galleria a lato potete visionare alcune foto di scena.