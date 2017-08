Il 16 e il 17 settembre 2017, presso il polo fieristico di Aprilia (Latina), si terrà il primo Italian Horror Show, un evento articolato in una serie di appuntamenti che dall’universo dei cosplay, al cinema, al fumetto e alla musica esplorerà le molte sfaccettature dell’attuale cultura horror. Due, soprattutto, le cose di rilevo: il concerto dei Goblin, che chiuderà la manifestazione la sera del 17. E una tavola rotonda, il giorno 16, alla quale siederanno come convitati illustri il regista Lamberto Bava e il poliedrico effettista Sergio Stivaletti. Dialettizzandosi con un pugno di nuovi registi emergenti della scena horror indipendente italiana, i maestri cercheranno di fare il punto della situazione e di tracciare lo stato di salute del genere a metà del 2017: quali le tendenze, quali gli sbocchi del cinema dell’orrore e più in generale del fantastico italiano, in un panorama produttivo e distributivo quantomeno depresso, in cui l’auto-produzione e l’auto-distribuzione sembrano essere l’unica strada percorribile per chi voglia cimentarsi con il genere?

Ma la grande notizia collegata alla due giorni di Aprilia è la presenza di Crisula Stafida come madrina dell’evento. Crisula, cognome e sangue greco per parte di madre, ma una fiorente bellezza mora che parla di Roma (è nata a Trastevere, come ci tiene a precisare), ha un ricco curriculum che ne certifica e ne giustifica il passaporto di horror queen italiana. Nessuno può dimenticarla, Crisula, in quelle scene molto dark e molto hot insieme a Claudia Gerini nel fondamentale Tulpa (2013) di Federico Zampaglione, che già aveva chiamato la Stafida per Nero bifamiliare. Ma per vedere di cos’altro è stata capace nell’horror la procace, flessuosa ed atletica Crisula, recuperate il cultissimo trash di Paolo Bertola Arachnicide e, soprattutto, visionate su youtube il corto “vendicativo” di Federico Greco Angelika, dove la nostra si fa latrice di una nemesi davvero spietata. Non solo horror, certo, nel carnet di Crisula (che ha lavorato moltissimo e tuttora lavora per la serialità televisiva), ma certamente è questo il genere che ci fa vibrare più in sintonia con lei, quando la vediamo in azione.

Tra i registi che parteciperanno al pubblico dibattito del giorno 16, con la moderazione della Stafida, ci sarà anche Francesco Mirabelli, che con Crisula come protagonista ha girato alla fine dello scorso anno l’attesissimo The Antithesis. Una storia fantastica, ambientata in Sicilia, la cui trama è rimasta finora rigorosamente top secret. Si sa soltanto che l’attrice italo-greca vi interpreta una geologa convocata in un’antica dimora per indagare sugli strani fenomeni termici che vi si verificano. E che – siamo in grado adesso di aggiungere questo nuovo pezzo al puzzle, in esclusiva – si scopriranno in rapporto a una forma di vita aliena e al suo cadavere, sottoposto due secoli fa ad esperimenti medico scientifici in quegli stessi luoghi. Crisula è affiancata, nel film – che si avvarrà della colonna sonora di Claudio Simonetti -, da un’altra Scream Queen con pedigree fulciano, Marina Loi (Zombi 3) e dalla bella Karolina Cernic (Zoran, il mio nipote scemo), con la quale il trailer del film anticipa che la protagonista avrà dei momenti particolarmente hot. E non si allude agli sbalzi termici…