Nell’istante stesso in cui Scott arriva al cinema con il nuovo Alien: Covenant, esce il trailer del Blade Runner 2049, che Ridley Scott produce e dirige Denis Villeneuve, il corifeo della nuova fantascienza umanista e filosofica, proveniente da Arrival e diretto verso il remake di quel Dune su cui persino David Lynch è crollato. Un uomo sprezzante del pericolo e attratto dalle sfide, Villeneuve, il cui motto recita: “Il rischio è il sale di questo mestiere e dell’esistenza: se vuoi raccontare la realtà, qualunque realtà, devi assumerti il rischio”. Sia in Covenant sia in Blade Runner 2049, la chiave del discorso è l’intelligenza artificiale, il discrimine ambiguo e labilissimo che separa l’uomo dal cyborg o androide come chiamar lo si voglia. Gira tutto intorno a questo. È sempre girato tutto intorno a questo, fin da allora, fin da quando Harrison Ford cacciava i replicanti in un mondo che pioveva freddo e buio ed era egli stesso, forse, chissà, un organismo sintetico che per addormentarsi contava pecore elettriche. Ryan Gosling nel Blade Runner 2049 – l’originale era 2019: siamo lì lì per arrivarci… – si chiama Agente K e richiama in servizio Deckard, cioè Ford, per porgli la domanda delle domande. Inizia tutto così e come andrà a finire lo scopriremo solo vivendo fino al 5 ottobre di quest’anno, quando nelle sale italiane arriverà il film.