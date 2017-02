Si è arrivati alle fasi di montaggio del pilot della serie horror Black Death: The Series, tratta dall’omonimo fumetto creato da Andrea Gallo Lassere per le Edizioni Inkiostro di Rossano Piccioni (The Cannibal Family) e disegnato da Fabiana Trerè (Denti), Eduardo Mello (Davvero) e Giuseppe Marinello (L’Insonne). Black Death è una miniserie di quattro numeri incentrata su Jack Franky, misterioso motociclista cacciatore di mostri, e sulla diciottenne Maelle, una fan sfegatata della rock band AC/DC. Al quarto e ultimo albo hanno collaborato inoltre gli artisti Ugo Pepe e Simona Simone, nonché Paola Barbato ai testi. Questo pilot, girato nel torinese, vede coinvolti Luca Canale Brucculeri alla regia (attore, scrittore e già autore dei cortometraggi Horror Comics 1 e 2, Untold e U235) e l’autrice Paola Barbato (UT, Dylan Dog) alla sceneggiatura. Il progetto è prodotto da Marco Milone e affidato per la parte tecnica a FILMIKA, casa di produzione indipendente con sede a Torino costituita da un gruppo di autori della comunicazione video, del linguaggio multimediale e della fotografia. La colonna sonora sarà di Massimiliano Zaccone, mentre il tema portante del gruppo Arcana 13. Dell’accurato make-up si occupa Selene Greco, mentre i costumi sono affidati a Federica Santi.

Nel cast di Black Death: The Series troviamo alcuni nomi noti e altri meno noti: Fabio Fulco (attivo sia in tv che al cinema: tra le sue fiction, Don Matteo, Un passo dal cielo, Caruso e Incantesimo) nel ruolo del protagonista, e Gaëlle Verthuy (comparsa in RAI in La bella e la bestia) in quello della sua giovane e avvenente compagna. Tra gli altri attori coinvolti ci sono Barbara Cinquatti (attrice di teatro, ma anche nelle fiction Centovetrine, Amore criminale e Il bene e il male), nei panni dell’Ispettore Robin, Lorenzo Branchetti (attore e conduttore televisivo in Melevisione e La Prova del Cuoco, tra i suoi film Senso’45 e Il vestito da sposa) in quelli dell’inquietante antagonista Lunaire e Michela Di Martino (attrice Rai, doppiatrice e cantante, ha partecipato alla web-serie 10percento e al film Karma – L’espiazione) nel ruolo di Banshee. La serie, di forte deriva pulp e horror, ha suscitato una notevole curiosità nell’ambiente e si propone di puntare alle piattaforme on-demand, sperando di colpire abbastanza da non fermarsi al pilot e proseguire anche con altre tre puntate, tratte dagli albi successivi.