Atomic Blonde in Italia tradotto come Atomica Bionda e non Bionda Atomica come logica imporrebbe. Chissà perché. Comunque Bionda Atomica e Atomica Bionda, sempre di lei si tratta, di Charlize Theron, un super agente combattente del controspionaggio inglese, spedita a Berlino, dentro un nido di vipere, per consegnare uno scottante dossier, negli anni prima della caduta del Muro. La solita roba, insomma. Ma a fare la differenza, questa volta, nel film tratto dalla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston & Sam Hart, ci sarà una bella energia combattente profusa dalla Theron, che scalciando e menando si è persino spaccata due denti nel corso delle riprese.

E ci sarà, innanzitutto, una violenta lesbicata che allaccerà la spia britannica a quella francese interpretata da Sofia Boutella. Del resto non ce ne può fregare di meno, ma quel pugno di fotogrammi del trailer, non li possiamo ignorare. Dirige Atomic Blonde – per quel che può contare – David Leitch che ha in uscita anche Deadpool 2. Atomic Blonde sarà nelle sale americane a fine luglio e da noi ad agosto.