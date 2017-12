Dovrebbe arrivare nelle sale americane a partire dal prossimo febbraio, e subito dopo su Netflix, Annihilation, diretto da Alex Garland (Ex-Machina) e interpretato, come nome di traino, da Natalie Portman. Un appuntamento molto atteso, soprattutto da coloro che hanno letto il best-seller omonimo di Jeff VanderMeer da cui il film è tratto, primo capitolo di una trilogia detta dell’Area X. Cosa sia l’Area X e cosa si nasconda in essa, è ciò che sono chiamati a scoprire i protagonisti della storia, che immagina l’esistenza negli Stati Uniti di una zona isolata e messa in quarantena, all’interno della quale sono accaduti eventi fuori dall’ordinario e inpiegabili. Già diverse spedizioni sono state inviate in quelle terre di nessuno, alla ricerca della soluzione del mistero, ma le cose sono sempre andate storte. I componenti di una missione si sono massacrati tra loro. Altri, una volta rientrati nella civiltà, sono morti di cancro.

Nel film della Paramount, Natalie Portman è una biologa, Lena, che si addentra nell’Area X con la speranza di capire cosa sia successo a suo marito, l’unico superstite di una missione militare nella zona che ora giace in una sorta di coma da cui i medici non riescono a strapparlo. Ad accompagnarla in questo viaggio al centro del mistero, quasi una versione riveduta e corretta di Cuore di Tenebra, un team composto da una psicologa (Jennifer Jason Leigh), una sorvegliante (Tessa Thompson), un’antropologa (Gina Rodriguez) e una linguista (Tuva Novotny). Il film non ha avuto vita troppo semplice, sia per dei cambi di potere ai vertici della Paramount sia per degli screening test che indicavano Annihilation come troppo intellettualistico e poco comprensibile. E per questo sarebbe stato richiesto a Garland di girare parti aggiuntive e di cambiare il finale. Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto godiamoci il trailer che non è affatto male. In Italia sarà distribuito come Annientamento.