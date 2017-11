Annabelle 2 Creation in Blu-ray e dvd

La bambola posseduta e assassina di Annabelle ritorna nel prequel Annabelle 2 Creation, adesso in Blu-ray e dvd per Warner Bros. Entertainment Italia. Il film, come dovete sapere, affonda le proprie radici nei fatti veri collegati alle ricerche parapsichiche della coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren, che abbiamo imparato a conoscere nei The Conjuring. Questo secondo capitolo retrocede nel tempo, fino al momento in cui i coniugi Mullins, costruttori di bambole artigianali, persero la loro figlia in una disgrazia della strada. Dodici anni più tardi, quando un gruppo di orfanelle viene ospitato a casa Mullins, diventa presto chiaro che qualcosa di misterioso aleggia nella dimora. A cominciare da ciò che sta dietro la porta di una stanza chiusa a chiave. Diretto da David W. Sandberg (Lights Out – Terrore nel buio), Annabelle 2 Creation batte i temi cari agli horror di ultima generazioni, reinterpretando in una chiave nuova e post-moderna i temi ancestrali della haunted-house, della persistenza animica nei luoghi in cui avevano vissuto le persone defunte e dell’invasamento degli oggetti da parte di forze arcane e malvagie. In attesa di sapere che cosa ci riserverà il prosieguo dei The Conjuring, dei quali è in lavorazione lo spin off The Nun, che vedremo a metà del prossimo anno, è possibile scoprire all’interno dell’edizione in Blu-ray e dvd di Annabelle 2 Creation una serie di materiali d’indagine molto interessanti, a partire dai due corti che hanno ispirato il film, entrambi realizzati da Sandberg, Attic Panic e Coffer

Durata: 109 minuti ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: DTS: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Contenuti speciali:– The Conjuring Universe

Horror shorts: Attic Panic e Coffer – due cortometraggi che hanno ispirato Annabelle : Creation

Featurette scene eliminate

Commento del regista