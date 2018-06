Amazing Switzerland al NIFFF 2018

Tenendo fede al proprio ruolo di mentore per le nuove generazioni di filmmaker svizzeri, il Festival Internazionale del Cinema Fantastico di Neuchâtel (6 – 14 Luglio prossimi) svela le opere selezionate nella sezione Amazing Switzerland

Amazing Switzerland

Panorama sulle migliori opere fantastiche o dei generi correlati, con lo scopo di promuovere il cinema svizzero, Amazing Switzerland presenterà una selezione di cinque titoli, uno dei quali in prima visione mondiale Curry Western di Kamal Musale, e una prima visione nazionale, Katrina’s Dream dei fratelli Bischofberger

Blue My Mind di Lisa Brühlmann, 2017, 97′ Prod: tellfilm GmbH, Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), SRG SSR Distr: Frenetic Films

Curry Western Kamal Musale, 2018, 105′ Prod: Louise Productions Vevey, Flick the Switch, Curry Western Productions Pvt. Ltd Prima visione mondiale

Katrina’s Dream Mirko & Dario Bischofberger, 2018, 83′ Prod: Clacson Prima svizzera

Tiere Greg Zglinski, 2017, 95′ Prod: tellfilm GmbH, Coop 99 Filmproduktion, Opus Film, Schweizer Radio und Fernsehen Distr: Filmcoopi Zürich AG Première romande

Sicilian Ghost Story Fabio Grassadonia & Antonio Piazza, 2017, 122′ Prod: Indigo Film, Cristaldi Pictures, ventura film sa, Mact Productions, RAI Cinema, Radiotelevisione svizzera (RSI) Distr: Filmcoopi Zürich AG

Swiss Shorts – Competizione di cortometraggi fantastici svizzeri

Programma faro del Festival, il concorso SSA/Suissimage si distingue come il polso della rinascita del cinema elvetico. Composto da 8 opere – di cui due prime mondiali attese, Prochain tour et Soy tu papa, e 2 prime nazionali, Crépuscule e Coyote, questa selezione sottolinea come il fantastico non cessa di sostenere la ripresa del cinema svizzero.

Crépuscule Pauline Jeanbourquin, 2018, 20’ Prod: Nouvelle Tribu, Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) Swiss premiere Das Mädchen im Schnee Dennis Ledergerber, 2018, 7’ Prod: Visual Arts GmbH French-speaking Switzerland premiere

Living Like Heta Bianca Caderas, Isabella Luu & Kerstin Zemp, 2017, 6’ Prod: Hochschule Luzern (HSLU) French-speaking Switzerland premiere

Prochain tour Valentin Graff & Jonas Lacôte, 2018, 15’ Prod: Ramon + Pedro World premiere

Coyote Lorenz Wunderle, 2018, 9’ Prod: YK Animation Studio GmbH Swiss premiere

Intervention in einer Bank Matthias Sahli, 2017, 14’ Prod: Zürcher Hochschule der Kunste (ZHDK) French-speaking Switzerland premiere

Ooze Kilian Vilim, 2017, 5’ Prod: Hochschule Luzern (HSLU), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) French-speaking Switzerland premiere

Soy tu papá Garrick J. Lauterbach, 2018, 15’ Prod: Letterbox Collective Filmproduktion World premiere

Carte blanche a una celebrità svizzera- Lionel Baier

Lionel Baier è diventato una figura centrale della cinematografia svizzera grazie ai suoi film, al suo lavoro come produttore, e come direttore del dipartimento film all’ECAL (École cantonale d’art de Lausanne). Baier ha scelto tre esempi di cultura cinematografica popolare che racchiudono le sue predilezioni

A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy’s Revenge di Jack Sholder, 1985, 87’

Litan: la cité des spectres verts Jean-Pierre Mocky, 1982, 88’

Cujo Lewis Teague, 1983, 93’