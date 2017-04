Alien Day in Italia e nel mondo il 26 Aprile per celebrare il ritorno del franchise Alien con 24 ore di attività dedicate ai fan di tutto il mondo – in attesa dell’uscita del thriller fantascientifico Alien: Covenant (11 maggio, diretto da Ridley Scott). In Italia l’Alien Day sarà celebrato in 6 città: Roma (Cinema Adriano), Milano (Arcadia di Melzo), Firenze (The Space), Modena (Cinema Victoria), Torino (UCI) e Bari (UCI) con la proiezione del primo Alien (1979), in versione rimasterizzata, seguita da un saluto e un’introduzione di Ridley Scott e da due lunghe scene in esclusiva del nuovo Alien: Covenant.

Al Cinema Adriano di Roma, i fan potranno vivere in prima persona l’ingresso nell’iconica grotta dove si riproduce l’Alieno, con un allestimento che riproduce l’ambientazione del film. In tutti i cinema sarà distribuito l’Albo Speciale edito da saldaPress e l’evento sarà live sul sito di Badtaste.it

Inoltre l’Alien Day dai Fox Studios di Los Angeles sarà live sull’hub www.alienuniverse.co.uk: i fan potranno partecipare ad una sessione Q&A con il cast e visionare alcune sequenze di backstage del film.