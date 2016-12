Tre nuove foto di Alien Covenant sono state rese pubbliche nei giorni scorsi dalla Fox, nell’imminenza dell’uscita del primo trailer del film, che già parte della stampa americana ha potuto vedere con la consegna di un tassativo silenzio fino alla diffusione ufficiale. Ridley Scott e i suoi sceneggiatori, Jack Paglen, Michael Green e John Logan, pare abbiano preparato una sorpresa sanguinaria a tutti i fan della serie, che attendono il prossimo 19 maggio 2017 per togliere finalmente il velo al seguito di Prometheus che ha come protagonisti Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Billy Crudup, Noomi Rapace, Guy Pearce e James Franco.

La prima delle tre nuove foto di Alien Covenant mostra un corridoio realizzato nello stile degli Ingegneri, i misteriosi costruttori della vita umana nonché degli orribili xenomorfi, come in parte ci è stato spiegato in Prometheus e come certamente verrà chiarato in questo seguito. Nella seconda immagine, un luogo identificabile in qualcosa di simile a un laboratorio porta le tracce di una strage “aliena”, con schizzi di sangue ovunque. La terza fotografia ritrae invece Michael Fassbender seduto a un pianoforte in un milieu completamente bianco ed è la più impenetrabile tra questi nuovi scatti. Sappiamo che l’essere sintetico creato dalla Weyland Corporation in Alien Covenant si sdoppierà in due personaggi, David, che abbiamo già incontrato in Prometheus, e Walter. Chi sarà dei due il concertista scalzo?