Giunse, finalmente, del tanto atteso Alien: Covenant il trailer che dischiude le immagini dell’arrivo della missione sul pianeta che sembra un paradiso ma nasconde l’inferno. Tutto molto prevedibile. Tutto molto simile a Prometheus, tant’è che pare di vedere un promo di quel film con Katherine Waterston al posto di Noomi Rapace. Il che non significa che il film di Ridley Scott sarà prevedibile ma solo che il trailer è confezionato per far dire agli esperti quello che stanno ripetendo da quando il prossimanete è apparso: appunto, il paradiso che è un inferno, le uova, gli xenomorfi che si vedono piuttosto distintamente eccetera eccetera. Piuttosto, il vero interrogativo è se vedremo o no gli Ingegneri che hanno creato nello stesso tempo la razza umana e quella degli alien. Il trailer su questo tace…