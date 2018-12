Al via il primo festival digitale di genere

Milano, dicembre 2018. 12 film totalmente inediti, che accompagneranno gli appassionati di horror e fantascienza per tutto il 2019, con la possibilità di vederli comodamente da casa propria, in qualunque ora del giorno o della notte, per tutte le volte che si vuole.

Arriva il primo festival cinematografico totalmente digitale, nato grazie alla collaborazione tra Nocturno, storica rivista dedicata al cinema di genere, e Cinemaf, piattaforma di streaming totalmente italiana. La rassegna partirà da gennaio con un film al mese per tutto il 2019.

“Vogliamo dare al pubblico la possibilità di vivere l’esperienza dei grandi festival stando comodamente seduti sul divano di casa, in compagnia degli amici e della propria famiglia, spiega Fabio Gianrusso, fondatore di Cinemaf. Si tratta di un vero e proprio esperimento per il mercato italiano, ma siamo convinti che questo nuovo modo di vivere il cinema sia una formula vincente”.

Una rassegna davvero speciale, che vuole celebrare il cinema cosiddetto di genere, che si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio grazie a produzioni di qualità e di grande coraggio rispetto ai titoli mainstream, proponendolo attraverso una fruizione semplice, immediata e davvero aperta a tutti gli appassionati.

Ogni mese un film nuovo, selezionato tra quelli più interessanti passati nei festival specializzati, e soprattutto mai usciti prima nei cinema italiani, accompagnato da tutti quei contenuti che trasformano la semplice visione in una vera e propria esperienza da festival: making of, interviste, dietro le quinte e tanto altro.

Si comincia con Alone, film post-apocalittico francese, firmato da David Moreau. Alone, Seuls in originale, è un adattamento dell’omonima serie di graphic novel franco-belga di grandissimo successo, scritta da Fabien Vehlmann e disegnata da Bruno Gazzotti, il cui primo volume è apparso nel gennaio 2006. La pellicola, così come il fumetto, segue le vicende di cinque ragazzi che cercano di sopravvivere in un mondo da cui tutti sembrano essere scomparsi. Moreau guida il pubblico attraverso città deserte e inghiottite da una nebbia tanto inquietante quanto misteriosa. Pare essere proprio la fine del mondo.

Tutti i 12 film saranno presentati sulle pagine di Nocturno, con ampie recensioni e anticipazioni, in modo da dare agli appassionati tutte le informazioni per godersi al meglio i singoli titoli.

Per tutte e informazioni e per rimanere aggiornati sulle proposte in arrivo, basta andare sul sito di Nocturno, su Cinemaf o sul minisito dedicato www.rassegnadigitale.it.