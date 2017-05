Apre oggi i battenti, in quel di Brescia, presso il PalaBrescia di via San Zeno 168, la 18a edizione del F.I.C.A., ovvero del Festival Inter-Comunale Amatoriale, che quest’anno si svolgerà sotto l’egida del motto “Il cinema dell’amore”. A chi si chiedesse il significato della strana dicitura “inter comunale”, che parrebbe stare tra il geografico e il burocratico, va spiegato che essa va intesa come “fuori dal comune”. Che è un po’ anche come dire “fuori di testa”. Lo scopo del F.I.C.A. è “promuovere collaborazioni, competizioni, stimoli e influenze tra amatori del cinema”, secondo lo statuto che si diedero i fondatori della manifestazione Piero Galli e Fabiana Zanola. In questa 18a edizione, che si snoderà da oggi fino a domenica 28 maggio, il programma è particolarmente ricco e appetibile per gli amanti del cinema di genere.

A parte il concorso dei cortometraggi vero e proprio, due ospiti di caratura si avvicenderanno tra domani e domenica sul palco del PalaBrescia: Ciro Ippolito, al quale sarà dedicata la serata di sabato 27. E Lory Del Santo che sarà invece ospite domenica. Nocturno sarà presente, in quanto fiancheggiatore storico del F.I.C.A., e Davide Pulici modererà l’incontro-intervista domani alle 21,30 con il regista e produttore di Alien 2, Arrapaho e Uccelli d’Italia. Qui di seguito il programma completo e dettagliato della tre giorni bresciana.