Tu’ Mader, il computer di bordo dell’astronave Nostronzo si attiva e sveglia dall’ipersonno l’equipaggio che riposa da anni nei tubi criogeni, perché ha ricevuto un messaggio alieno proveniente dal pianeta LI0586. Una volta atterrati, gli sventurati astronauti scopriranno che il messaggio di aiuto si rivelerà essere una minaccia. Nomi a parte, vi pare di avere appena letto la trama di Alien di Ridley Scotto? Beh, vi sbagliate. la sinossi è quella di Aglien, diretto da Andrea Camerini, piombinese, classe ’73, regista e autore televisivo e radiofonico (Lo scherzo perfetto, Mai dire Martedì, etc.) e disegnatore satirico e cartoonist (Il Vernacoliere, Il Troio, Crozza Italia, Striscia la notizia, etc.), il quale ha scritto, diretto e interamente realizzato una versione “alternativa”, dissacrante, demenziale e assolutamente non richiesta del capolavoro immortale di Ridley Scott. Aglien è ora disponibile in Dvd per Federal Video, distribuito da CG Entertainment.

Il visionario ed eclettico Camerini, letteralmente folgorato dal film di Scott e desideroso di mostrargli il suo lavoro, ha ricostruito tutti i set serviti nell’originale nella cantina di famiglia, ovviamente all’insaputa dei parenti; una vera e propria astronave allestita usando materiali di fortuna e di recupero, come vecchie lavatrici, televisori scassati e tanta, tantissima fantasia, con una resa finale fantastica e decisamente verosimile, in grado di competere con le produzioni “vere”. Riuscirà un giorno Camerini a incontrare Scott?

L’ultimo lavoro di Camerini, il cortometraggio animato Blu, realizzato per la promozione dei musei della provincia di Livorno, ha ottenuto 4 nomination al Lawebfest 2017 conclusosi il 30 Aprile a Los Angeles e ha vinto il premio per il miglior sound design, che si unisce ad altri riconoscimenti nazionali ed internazionali, come quelli ottenuti dallo stesso Aglien (5 awards al LAWEB di Hollywood, MIFF al Milano film festival e una menzione speciale al Roma Web Fest).