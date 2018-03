Due nuove featurette di A Quiet Place – Un posto tranquillo, diretto da John Krasinski, sono state diffuse da 20th Century Fox Italia. Alla sua terza regia (dopo Brief Interviews with Hideous Men e The Hollars), Krasinski vira verso il genere, mescolando due registri narrativi, come l’horror e il thriller, fondendoli in un unico comune denominatore: il soprannaturale. A Quiet Place narra le vicende di una famiglia che, minacciata da una misteriosa presenza che segue il suono e attacca a qualsiasi rumore, vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto della propria fattoria. Krasinski, oltre a essere sceneggiatore, regista e interprete del film, dirige per la prima volta la moglie (nel film e nella vita reale) Emily Blunt. Presentato recentemente al South by Southwest Film Festival 2018, il film ha raccolto critiche positive dalla stampa internazionale, che ha descritto la forte reazione di un pubblico terrorizzato dalla snervante tensione, arrivando a collocare il primo horror di Krasinski a metà strada fra Sam Peckinpah e Cormac McCarthy. Nella prima featurette potrete esplorare il set del film, ascoltando le spiegazioni dello stesso Krasinski, mentre la seconda, che trovate qui sotto, è dedicata al dietro le quinte.

A Quiet Place – Un posto tranquillo arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 aprile.