3 From Hell: ulteriori news sul cast

Sono di pochi giorni fa le ultime notizie in merito al cast di 3 From Hell, sequel di La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo di Rob Zombie, le cui riprese sono attualmente in corso. Oltre ai ritorni già confermati di Sid Haig, Bill Moseley e Sheri Moon Zombie nei panni rispettivamente del Capitano Spaulding, di Otis B. Driftwood e di Baby Firefly, Zombie aveva già rivelato tramite il suo account Instagram anche il rientro di Daniel Roebuck come Morris Green e le aggiunte di Jeff Daniel Phillips (Halloween II, Le streghe di Salem e 31) e dell’icona horror Dee Wallace (L’ululato, Cujo, Le streghe di Salem e The Haunting World of El Superbeasto). Senza dimenticare ovviamente Austin Stoker, protagonista del cult di John Carpenter, Distretto 13 – Le brigate della morte.

Il nuovo nome più rilevante divulgato da Zombie pochi giorni fa è senza dubbio quello di Danny Trejo che ritornerà nel ruolo di Rondo, già ricoperto in La casa del diavolo.

Ma non è tutto: si susseguono anche nuove aggiunte al cast, sempre più succose, come David Ury (che aveva interpretato Schizo-Head nel film precedente di Zombie, 31), Pancho Moler (Sick-Head sempre in 31), Tom Papa (voce del “superbeasto” nel film di animazione di Zombie The Haunted World of El Superbeasto), Emilio Rivera (Sons of Anarchy), Clint Howard, fratello di Ron Howard (Il replicante, I gusti del terrore, Cocoon) che avrà il ruolo di un clown chiamato Mr. Baggy Britches, nonchè Dot-Marie Jones, attrice nota soprattutto per il ruolo della coach Shannon Beiste nella serie tv Glee e infine Richard Edson, apparso in film come Cercasi Susan Disperatamente, Una pazza giornata di vacanza e Platoon oltre che primo batterista dei Sonic Youth.

Ancora nessuna notizia sulla trama ma pare chiaro che ci sarà una reunion di vecchie glorie e l’attesa di vedere 3 From Hell diventa sempre più spasmodica. Stay tuned!